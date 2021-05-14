Эррера рассказал, что является лидером «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера рассказал, кто является лидером парижского клуба.

«Я думаю, что у нас в команде есть лидеры разного типа. В раздевалке – это Маркиньос и Навас, они часто высказываются. На поле же у нас другие лидеры, которые берут на себя инициативу.

Я всегда готов помогать товарищам по команде, независимо от того, начинаю я матч со скамейки запасных или нет. Для меня футбол – это командный вид спорта, все всегда должны двигаться в одном направлении, таково мое понимание этой игры. Я могу сыграть на любой позиции, если этого хочет тренер», - цитирует Эрреру пресс-служба французского клуба.