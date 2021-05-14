Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Эррера рассказал, что является лидером «ПСЖ»

14 Мая 2021, 21:25,

Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера рассказал, кто является лидером парижского клуба.

«Я думаю, что у нас в команде есть лидеры разного типа. В раздевалке – это Маркиньос и Навас, они часто высказываются. На поле же у нас другие лидеры, которые берут на себя инициативу.

Я всегда готов помогать товарищам по команде, независимо от того, начинаю я матч со скамейки запасных или нет. Для меня футбол – это командный вид спорта, все всегда должны двигаться в одном направлении, таково мое понимание этой игры. Я могу сыграть на любой позиции, если этого хочет тренер», - цитирует Эрреру пресс-служба французского клуба.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: ПСЖ, Андер Эррера
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена
«Манчестер Сити» - чемпион Англии! «Лестер» обыграл резерв «МЮ» и короновал команду Гвардиолы
«Манчестер Сити» - чемпион Англии! «Лестер» обыграл резерв «МЮ» и короновал команду Гвардиолы


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола