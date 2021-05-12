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Неймар назвал свою главную футбольную мечту

12 Мая 2021, 21:00,

Журнал GQ опубликовал большое интервью с нападающим «ПСЖ» Неймаром, в котором бразилец поделился своей главной мечтой в футболе.

«Я хочу выиграть чемпионат мира. Победа в этом турнире всегда была моей мечтой с детства. Также я ещё выиграл не все титулы в составе «ПСЖ» - осталась, как минимум, Лига чемпионов», - сказал Неймар.

Также Неймар попросил у руководства «ПСЖ» отпустить его на Олимпиаду, в которой примет участие сборная Бразилии. Также летом Неймар выступит и на Кубке Америке, но ради него не придётся пропустить предсезонную подготовку с «Пари Сен-Жермен», как в случае с Олимпиадой.

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: ПСЖ, Неймар, Сборная Бразилии, Лига Чемпионов, Чемпионат Мира, Лига 1, Кубок Америки, Олимпиада
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