​Головин сможет сыграть с «ПСЖ»

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14 Февраля 2021, 15:18,
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Александр Головин пропускает воскресный матч «Монако» против «Лорьяна» по причине повреждения. Высказываясь о состоянии футболиста, агент Олег Артёмов сообщил, что ничего страшного не случилось, и что тренер просто решил приберечь Александра.
Учитывая слова агента, Головин наверняка сможет сыграть в матче следующего тура чемпионата Франции, в котором «Монако» сразится не с кем-нибудь, а с «ПСЖ». Игра пройдёт в Париже двадцать первого февраля и стартует в одиннадцать часов вечера по московскому времени.
В десяти играх нынешнего сезона в составе «Монако» Александр Головин записал на свой счёт четыре гола и четыре результативных паса на партнёров.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: ПСЖ, Монако, Александр Головин