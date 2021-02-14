​Головин сможет сыграть с «ПСЖ»

Александр Головин пропускает воскресный матч «Монако» против «Лорьяна» по причине повреждения. Высказываясь о состоянии футболиста, агент Олег Артёмов сообщил, что ничего страшного не случилось, и что тренер просто решил приберечь Александра.

Учитывая слова агента, Головин наверняка сможет сыграть в матче следующего тура чемпионата Франции, в котором «Монако» сразится не с кем-нибудь, а с «ПСЖ». Игра пройдёт в Париже двадцать первого февраля и стартует в одиннадцать часов вечера по московскому времени.

В десяти играх нынешнего сезона в составе «Монако» Александр Головин записал на свой счёт четыре гола и четыре результативных паса на партнёров.