Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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​Головин сможет сыграть с «ПСЖ»

14 Февраля 2021, 15:18,

Александр Головин пропускает воскресный матч «Монако» против «Лорьяна» по причине повреждения. Высказываясь о состоянии футболиста, агент Олег Артёмов сообщил, что ничего страшного не случилось, и что тренер просто решил приберечь Александра.

Учитывая слова агента, Головин наверняка сможет сыграть в матче следующего тура чемпионата Франции, в котором «Монако» сразится не с кем-нибудь, а с «ПСЖ». Игра пройдёт в Париже двадцать первого февраля и стартует в одиннадцать часов вечера по московскому времени.

В десяти играх нынешнего сезона в составе «Монако» Александр Головин записал на свой счёт четыре гола и четыре результативных паса на партнёров.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Монако, Александр Головин
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