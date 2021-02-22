Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Монако» не оставил шансов «ПСЖ» на выезде и включился в чемпионскую гонку

22 Февраля 2021, 00:54,

После разгрома «Барселоны» на «Камп Ноу» «ПСЖ» играл против «Монако» в Лиге 1. Команда Маурисио Почеттино постоянно контролировала мяч, но смогла лишь раз пробить в створ за 90 минут. Не успел начаться поединок, как Софьян Диоп в падении головой поразил ворота столичной команды. Спустя тайм уже Гильермо Марипан на добивании удвоил счет. Что касается «ПСЖ», первый и, наверное, единственный опасный момент был создан на 60-й минуте. Александр Головин вышел на замену на 80-й минуте и не успел отметиться результативными действиями.

«Монако» продолжает феерить во Франции и почти догнал сегодняшнего соперника. До первого места шесть очков.

Протокол игры  
ПСЖ 0:2 Монако
    6' Диоп Софьян (0:1)
    51' Марипан Гильермо (0:2)
Навас Кейлор Флоренци Алессандро Маркиньос Маркос Кимпембе Преснел   50' Кюрзава Левен Паредес Леандро   57'   73' (Данилу Перейра (   73') Эррера Андер   55' (Верратти Марко (   55') Гуэйе Идрисса   45'   55' (Рафинья Алькантара (   55') Кин Мойзе Икарди Мауро   73' (Дракслер Юлиан (   73') Мбаппе Килиан
Запасные: Керер Тило Рико Серхио Баккер Митчел Симонс Хави Диалло Абду
Лекомт Бенжамен Дисаси Аксель Марипан Гильермо Бадьяшиль Бенуа Агилар Рубен   80' (Сидибе Джибриль (   80') Фофана Юссуф Чуамени Орельен   15' Кайо Энрике Диоп Софьян   80' (Головин Александр (   80') Фолланд Кевин   90' (Балло-Туре Фоде (   90') Бен-Йеддер Виссам   71' (Йоветич Стеван (   71')
Запасные: Манноне Вито Фабрегас Сеск Матазо Элио Дьятта Крепен Матсима Крислен
21 февраля. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).

Нынешний чемпионат Франции получается для «ПСЖ» весьма проблемным. Парижане никак не могут выбиться в единоличные лидеры – «Лилль» и «Лион» не дают им покоя, маяча чуть впереди. А если бы команда Маурисио Почеттино проиграла «Монако», то подпустила бы к себе монегасков на расстояние двух очков (по итогу видим, что так и произошло). В общем, столичная команда находится в таком положении, что не может позволить себе совершать осечки.

Александр Головин не попал в стартовый состав «Монако», но оказался хотя бы в числе запасных. Может, он не вышел с первых минут из-за последствий травмы, а может, Нико Ковач решил иметь такой джокер в рукаве на случай, если матч будет складываться неудачно для визитёров. Что касается парижской команды, то Маурисио Почеттино не мог рассчитывать на таких звёзд, как Неймар и Ди Мария.

Первый тайм выдался для монегасков удовлетворительным в хорошем смысле. Гости не позволили хозяевам создать ни одного голевого момента. Мбаппе безуспешно навешивал с левого фланга, Флоренци не догонял забросы на правом краю, а Икарди не снабжался достаточным числом точных передач.

Embed from Getty Images

Паредес ещё обрезался в середине поля и возле своей штрафной, но забили представители княжества Монако в результате другой ситуации. Агилар после левофлангового навеса скинул мяч с дальней штанги в центр, и Диоп переправил снаряд в сетку, произошло это на шестой минуте (0:1).

Начало второго тайма также стало результативным для гостей. Продолжавший чудить Паредес навлёк контратаку Чуамени, но тот опоздал с ударом и сам потерял мяч. Через пару минут Чуамени получил на себе фол от Кимпембе и заработал штрафной на правом фланге. Парижане не смогли полноценно отбиться на этом стандарте, за что для них наступила расплата. Марипан подхватил мяч в чужой штрафной и послал его по газону мимо Маркиньоса в правый нижний угол (0:2).

«ПСЖ» не смог сотворить чего-то конкретного в оставшееся время. Много навесов летело в штрафную гостей, но все они отбивались. Один раз Мойзе Кин более-менее опасно пробил после подачи Кюрзава – Лекомт зафиксировал мяч со второй попытки. У гостей был шанс эффектнее: Фолланд головой в падении переправил чуть правее створа скидку слева от Кайо Энрике.

Embed from Getty Images

Александр Головин вышел на замену на 80-й минуте и ничем особенным не отметился, но игра и не предрасполагала к голам и моментам гостевой команды. Главным для монегасков было отстоять уже добытое преимущество, и они это сделали. Команда Нико Ковача подобралась к «ПСЖ» на расстояние двух очков и ещё больше усилила интригу в верхней части таблицы Лиги 1.

Кирилл Иванцов
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ПСЖ, Монако, Александр Головин
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (2)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Ando Loco
22 Февраля 2021, 01:29

Браво. За последние 8 лет именно монегаски отбирали золото у ПСЖ. Пусть так будет и в этом сезоне.

0
redwhite1959
22 Февраля 2021, 01:04

Первый раз видел, чтобы "Монако" около своей штрафной "парковал автобус". Но - видно - по-другому с ПСЖ сейчас положительного результата не добиться. Парижане играли бОльшую часть матча очень неторопливо и академично, монегаски успевали перекрывать все потенциально опасные зоны. В течение нескольких дней АБСОЛЮТНО две разные игры в исполнении ПСЖ.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола