«Монако» не оставил шансов «ПСЖ» на выезде и включился в чемпионскую гонку

После разгрома «Барселоны» на «Камп Ноу» «ПСЖ» играл против «Монако» в Лиге 1. Команда Маурисио Почеттино постоянно контролировала мяч, но смогла лишь раз пробить в створ за 90 минут. Не успел начаться поединок, как Софьян Диоп в падении головой поразил ворота столичной команды. Спустя тайм уже Гильермо Марипан на добивании удвоил счет. Что касается «ПСЖ», первый и, наверное, единственный опасный момент был создан на 60-й минуте. Александр Головин вышел на замену на 80-й минуте и не успел отметиться результативными действиями.

«Монако» продолжает феерить во Франции и почти догнал сегодняшнего соперника. До первого места шесть очков.

Нынешний чемпионат Франции получается для «ПСЖ» весьма проблемным. Парижане никак не могут выбиться в единоличные лидеры – «Лилль» и «Лион» не дают им покоя, маяча чуть впереди. А если бы команда Маурисио Почеттино проиграла «Монако», то подпустила бы к себе монегасков на расстояние двух очков (по итогу видим, что так и произошло). В общем, столичная команда находится в таком положении, что не может позволить себе совершать осечки.

Александр Головин не попал в стартовый состав «Монако», но оказался хотя бы в числе запасных. Может, он не вышел с первых минут из-за последствий травмы, а может, Нико Ковач решил иметь такой джокер в рукаве на случай, если матч будет складываться неудачно для визитёров. Что касается парижской команды, то Маурисио Почеттино не мог рассчитывать на таких звёзд, как Неймар и Ди Мария.

Первый тайм выдался для монегасков удовлетворительным в хорошем смысле. Гости не позволили хозяевам создать ни одного голевого момента. Мбаппе безуспешно навешивал с левого фланга, Флоренци не догонял забросы на правом краю, а Икарди не снабжался достаточным числом точных передач.

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Паредес ещё обрезался в середине поля и возле своей штрафной, но забили представители княжества Монако в результате другой ситуации. Агилар после левофлангового навеса скинул мяч с дальней штанги в центр, и Диоп переправил снаряд в сетку, произошло это на шестой минуте (0:1).

Начало второго тайма также стало результативным для гостей. Продолжавший чудить Паредес навлёк контратаку Чуамени, но тот опоздал с ударом и сам потерял мяч. Через пару минут Чуамени получил на себе фол от Кимпембе и заработал штрафной на правом фланге. Парижане не смогли полноценно отбиться на этом стандарте, за что для них наступила расплата. Марипан подхватил мяч в чужой штрафной и послал его по газону мимо Маркиньоса в правый нижний угол (0:2).

«ПСЖ» не смог сотворить чего-то конкретного в оставшееся время. Много навесов летело в штрафную гостей, но все они отбивались. Один раз Мойзе Кин более-менее опасно пробил после подачи Кюрзава – Лекомт зафиксировал мяч со второй попытки. У гостей был шанс эффектнее: Фолланд головой в падении переправил чуть правее створа скидку слева от Кайо Энрике.

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Александр Головин вышел на замену на 80-й минуте и ничем особенным не отметился, но игра и не предрасполагала к голам и моментам гостевой команды. Главным для монегасков было отстоять уже добытое преимущество, и они это сделали. Команда Нико Ковача подобралась к «ПСЖ» на расстояние двух очков и ещё больше усилила интригу в верхней части таблицы Лиги 1.

Кирилл Иванцов