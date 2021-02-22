Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Как «Монако» шокировал «ПСЖ» - видео

22 Февраля 2021, 15:19,

В центральном матче 26-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» играл против «Монако» и считался фаворитом. Постоянный главный претендент на титул, стабильно побеждающий при Маурисио Почеттино, разнесший «Барселону» на «Камп Ноу» сражался против разыгравшегося «Монако», который еще совсем недавно бился за выживание.

Как оказалось, гости грамотно сыграли в обороне и дважды ужалили звездных соперников. На шестой минуте монегаски, словно по нотам, на скорости разыграли комбинацию, и Софьян Диоп головой вколотил мяч в сетку. Спустя час Гильермо Марипан отобрал мяч у защитника на линии штрафной и прицельно покатил его в правый уголок ворот - 2:0. К сожалению, Александру Головину дали слишком мало времени, чтобы блеснуть мастерством на фоне такого соперника. Лучшие моменты матча представлены ниже:
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ПСЖ, Монако
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола