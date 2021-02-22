Как «Монако» шокировал «ПСЖ» - видео

В центральном матче 26-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» играл против «Монако» и считался фаворитом. Постоянный главный претендент на титул, стабильно побеждающий при Маурисио Почеттино, разнесший «Барселону» на «Камп Ноу» сражался против разыгравшегося «Монако», который еще совсем недавно бился за выживание.

Как оказалось, гости грамотно сыграли в обороне и дважды ужалили звездных соперников. На шестой минуте монегаски, словно по нотам, на скорости разыграли комбинацию, и Софьян Диоп головой вколотил мяч в сетку. Спустя час Гильермо Марипан отобрал мяч у защитника на линии штрафной и прицельно покатил его в правый уголок ворот - 2:0. К сожалению, Александру Головину дали слишком мало времени, чтобы блеснуть мастерством на фоне такого соперника. Лучшие моменты матча представлены ниже: