Ковач: «Остановить Мбаппе одним игроком нереально»

Наставник «Монако» Нико Ковач высказался о форварде Килиане Мбаппе в преддверии встречи с «ПСЖ» в рамках 26-го тура французской Лиги 1.

«Нам будет противостоять соперник мирового уровня. Мбаппе сейчас в невероятной форме, мы постараемся остановить его. Однако сделать это лишь одним игроком нереально. Нужно хорошо подготовиться и разработать тактику. «Монако» необходимо показать свою сплоченность в этом матче», - приводит слова специалиста Sport.es.

Матч между «ПСЖ» и «Монако» пройдет в воскресенье, 21-го февраля, на стадионе «Парк де Пренс». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.