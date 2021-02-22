Ковач: «Монако» нужно было нейтрализовать Мбаппе, мы опекали его втроём-вчетвером»

Рулевой «Монако» Нико Ковач высказался о гостевой победе над «ПСЖ» в рамках 26-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу монегасков.

«Очень доволен выступлением команды. Мы приложили максимум усилий и заслуженно победили. Хочу поздравить своих подопечных с этим успехом.

Нам нужно было нейтрализовать Килиана Мбаппе. Приходилось опекать его втроем, а иногда даже вчетвером. Мы отлично сыграли в обороне. Нужно продолжать в том же духе», - приводит слова тренера Canal+.

«Монако» набрал 52 очка и занимает четвертое место в Лиге 1. «ПСЖ» с 54 баллами располагается на третьей позиции.