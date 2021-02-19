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Вальдано: «Сегодня Мбаппе далёк от «Реала» как никогда»

19 Февраля 2021, 14:42,

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе был лидером атак своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (4:1) и оформил хет-трик на «Камп Ноу».  Яркая игра молодого француза беспокоит бывшего генерального директора «Реала» Хорхе Вальдано, который считает, что в таком случае «королевскому клубу» будет крайне сложно заполучить Мбаппе.

- Сегодня он далёк от «Реала» как никогда. Килиан может затребовать зарплату в размере 30 миллионов евро, столько же, как и у Неймара. Я думаю, что только «ПСЖ» способен предложить такую сумму, - приводит слова Вальдано Marca.

Впрочем, Мбаппе пока отказывается подписывать новый контракт с парижанами, и у всех топ-команд Европы еще есть надежда.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, ПСЖ, Килиан Мбаппе, Хорхе Вальдано
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