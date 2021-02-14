​Агент высказался о травме Головина

Александр Головин остался за пределами заявки «Монако» на воскресный матч чемпионата Франции против «Лорьяна». Во Франции появилась информация о том, что российский футболист пропускает игру из-за проблем с бедром. Комментарий по ситуации дал агент Головина Олег Артёмов.

«Мне вчера позвонили и сказали, что у него небольшое повреждение. Тренер решил не рисковать и дать Александру отдохнуть. Там ничего серьёзного, всё будет нормально», - сказал Артёмов «Спорт-Экспрессу».

Стоит напомнить, что ранее из-за полученной в конце августа травмы Александр Головин пропустил львиную долю сезона и вернулся на поле только зимой. В прошлом матче Лиги 1 против «Нима» Головин записал на свой счёт хет-трик и ассист.

Добавим, что Александр Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года после перехода из ЦСКА.