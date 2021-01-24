​Виллаш-Боаш после поражения от «Монако»: «Сегодня ВАР пил кофе?»

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш остался недоволен работой ВАР на субботнем матче чемпионата Франции против «Монако». Провансальцы проиграли на выезде со счётом 1:3.

«Что сегодня делал ВАР? Он пил кофе? На восьмидесятой минуте футболиста «Монако» должны были удалить, а пенальти на Димитри Пайе даже не обсудили. Потому что в качестве ВАР работал более низкоквалифицированный рефери, чем тот, который находился в штрафной площади», - сказал Виллаш-Боаш Telefoot.

После трёх подряд поражений в чемпионате Франции «Марсель» опустился на шестое место в турнирной таблице.