​Тренер «Монако» оценил подвиги Головина

Главный тренер «Монако» Нико Ковач высказался по поводу игры Александра Головина в матче против «Марселя». Россиянин вышел на замену в перерыве и сделал две голевые передачи. Монегаски отпраздновали волевую победу со счётом 3:1.

«Рубен [Агилар] проделал хорошую работу, но нам нужен был творческий импульс. Поэтому я принял решение выпустить Головина в перерыве. Он постепенно возвращается после травмы и сегодня отыграл 45 минут. Очевидно, я очень доволен его игрой.

Сыграет ли Головин с первых минут в следующем матче? Рубен дисквалифицирован, поэтому нам придётся искать решение. Мы постепенно готовим возвращение Головина, он не должен спешить. Но для него это может быть хорошей возможностью [выйти в старте]», - приводит слова Ковача пресс-служба «Монако».