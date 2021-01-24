​Головин отдал второй голевой пас в игре в «Марселем»

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24 Января 2021, 00:42,
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Александр Головин ударно проводит второй тайм матча чемпионата Франции против «Марселя». Российский полузащитник «Монако» вышел на замену в перерыве и сделал две результативных передачи – на сорок восьмой и семьдесят пятой минутах. В обоих случаях Головин здорово подавал мяч от углового флажка.
В предыдущих пяти играх текущего чемпионата Головин забил один гол и отдал один голевой пас. Львиную долю сезона россиянин пропустил из-за травмы и долгого восстановления.
Следить за событиями поединка между «Монако» и «Марселем» можно на страницах LiveResult в текстовой трансляции.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Монако, Александр Головин