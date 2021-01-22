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Милик перешёл в «Марсель»

22 Января 2021, 00:47,

Global Look Press

Польский нападающий Аркадиуш Милик перешёл в «Марсель» из «Наполи».

Команды договорились о том, что Милик уйдёт в аренду на год с последующим правом выкупа в размере 13 миллионов евро, а также 20% от суммы будущего трансфера поляка должны будут переведены неаполитанцам.

В текущем сезоне Милик не провёл ни одного матча за «Наполи», так как долго спорил с клубом о продлении контракта. В Серии А Аркадиуш в общей сложности с 2016 года отыграл за неаполитанцев 93 матча, забил 38 голов и отдал три голевые передачи. В «Марселе» нападающий будет играть под 19-м номером. В четверг он уже прошёл медосмотр.
Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
Теги: Наполи, Марсель, Аркадиуш Милик
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