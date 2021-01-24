​Головин вышел на замену и через две минуты отдал голевой пас

В субботу вечером в главном матче тура в чемпионате Франции играют «Монако» и «Марсель». Российский полузащитник Александр Головин не попал в стартовый состав монегасков, но вышел на замену в перерыве. Уже через две минуты россиянин отметился голевой передачей. Головин подал угловой, а Гильермо Марипан точно пробил головой.

Для Головина это только шестой матч в текущем чемпионате Франции. Сразу пятнадцать игр российский футболист пропустил из-за травмы и восстановления.

Следить за матчем «Монако» - «Марсель» можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.