Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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​Головин вышел на замену и через две минуты отдал голевой пас

24 Января 2021, 00:17,

Global Look Press

В субботу вечером в главном матче тура в чемпионате Франции играют «Монако» и «Марсель». Российский полузащитник Александр Головин не попал в стартовый состав монегасков, но вышел на замену в перерыве. Уже через две минуты россиянин отметился голевой передачей. Головин подал угловой, а Гильермо Марипан точно пробил головой.

Для Головина это только шестой матч в текущем чемпионате Франции. Сразу пятнадцать игр российский футболист пропустил из-за травмы и восстановления.

Следить за матчем «Монако» - «Марсель» можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Монако, Александр Головин
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