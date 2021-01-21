Лучший бомбардир «Брюгге» перешёл в «Монако»

Полузащитник бельгийского «Брюгге» Крепен Диатта перешёл в «Монако», сообщает пресс-служба «монегасков». Сумма трансфера составила около 16 миллионов евро.

В текущем зоне Крепен Диатта провёл за «Брюгге» во всех турнирах 24 игры, забил девять мячей и отдал две голевые передачи. 21-летний полузащитник помог бельгийскому клубу подняться на предварительное первое место в чемпионате после 22 туров с отрывом в десять очков от ближайшего преследователя «Генка», а также занять третье место в группе Лиги чемпионов, когда «Брюгге» опередил российский «Зенит» после двух побед в очных встречах.