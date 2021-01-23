Головин начнёт в запасе матч против «Марселя»

Хавбек «Монако» Александр Головин начнет в запасе поединок 21-го тура чемпионата Франции против «Марселя». Об этом рассказал наставник команды Нико Ковач.

«Александр прогрессирует, но пока еще не вошел в игровой ритм. Скорее всего, Головин начнет встречу против «Марселя» в резерве. После длительного отсутствия я не хочу рисковать. Мы будем плавно подводить его к основе», - передает слова специалиста издание RMC Sport.

Матч между «Монако» и «Марселем» пройдет в субботу, 23-го января, на арене «Луи II». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Текстовую трансляцию проведет Liveresult.ru.