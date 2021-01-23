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Головин начнёт в запасе матч против «Марселя»

23 Января 2021, 14:09,

Global Look Press

Хавбек «Монако» Александр Головин начнет в запасе поединок 21-го тура чемпионата Франции против «Марселя». Об этом рассказал наставник команды Нико Ковач.

«Александр прогрессирует, но пока еще не вошел в игровой ритм. Скорее всего, Головин начнет встречу против «Марселя» в резерве. После длительного отсутствия я не хочу рисковать. Мы будем плавно подводить его к основе», - передает слова специалиста издание RMC Sport.

Матч между «Монако» и «Марселем» пройдет в субботу, 23-го января, на арене «Луи II». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Текстовую трансляцию проведет Liveresult.ru.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Монако, Марсель, Александр Головин
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