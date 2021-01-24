«Монако» уничтожил оборону «Марселя» во втором тайме, у Головина две результативные передачи

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24 Января 2021, 00:55,
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В центральном матче 21-го тура чемпионата Франции «Монако» принимал конкурентов из «Марселя». Гости открыли счет на 12-й минуте, когда единственный за всю игру удар в створ своей команды превратил в гол Неманья Радоньич. Второй тайм начался с выхода на замену Александра Головина, который тут же с углового навесил на Гильермо Марипана, который сравнял счет. Монегаски сразу же имели шансы забить снова и снова, но своего добились на 75-й минуте, когда навес россиянина с угла поля пришелся на голову Орельена Чуамени. В концовке началась массовая раздача карточек, в том числе и Головину. На 90-й минуте точку поставил Пьетро Пеллегри.
Как итог - 3:1, «Монако» победил в четвертый раз кряду и вышел на чистое четвертое место.
Протокол игры
|12' Радоньич Неманья (0:1)
|(1:1) Марипан Гильермо 48'
|(2:1) Чуамени Орельен 75'
|(3:1) Пеллегри Пьетро 90'
Лекомт Бенжамен • Сидибе Джибриль • Марипан Гильермо • Бадьяшиль Бенуа • Кайо Энрике • Агилар Рубен 46' ( Головин Александр ( 46' ) • 90'Фофана Юссуф • 90'Чуамени Орельен • Диоп Софьян 68' ( Дьятта Крепен ( 68' ) • 81'Фолланд Кевин 90' ( Пеллегри Пьетро ( 90') • Бен-Йеддер Виссам 78' ( Йоветич Стеван ( 78')
Запасные: Дисаси Аксель • Балло-Туре Фоде • Манноне Вито • Матазо Элио • Матсима Крислен
Манданда Стив • Лирола Поль • Альваро Гонсалес II • 75'Чалета-Цар Дуе • Сакаи Хироки • 49'Кюизанс Микаэль 76' ( Хауи Саиф-Эдин ( 76' ) • 82'Балерди Леонардо • 21'Гуйе Пап • 90'Товен Флорьян 67' ( Жермен Валер ( 67') • Бенедетто Дарио 59' ( Милик Аркадиуш ( 59') • Радоньич Неманья 68' ( Пайе Димитри ( 68')
Запасные: Перрен Люка • Нагатомо Юто • Пеле Йоанн • Энрике Луис III • Аке Марли
23 января. Стадион "Луи II".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Монако, Марсель, Александр Головин
Похоже - дни Боаша в "Марселе" сочтены - одни проигрыши в последних матчах при АБСОЛЮТНО блеклой игре команды. "Монако" выиграл по делу. Хотя ключевым моментом встречи - ИМХО - был неверно назначенный угловой, приведший ко второму голу хозяев ( вопрос - ВАР для чего существует? ). Головин отлично исполнил два стандарта, но в остальном больше ничем не выделялся. Кривохарченко на протяжении всего матча прям "захлёбывался" от похвал в адрес Александра! Ему - Кривохарченко - доплачивают что ли за это?
Прекрасный матч Головина - волшебник из Монако!