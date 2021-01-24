Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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«Монако» уничтожил оборону «Марселя» во втором тайме, у Головина две результативные передачи

24 Января 2021, 00:55,

Global Look Press

В центральном матче 21-го тура чемпионата Франции «Монако» принимал конкурентов из «Марселя». Гости открыли счет на 12-й минуте, когда единственный за всю игру удар в створ своей команды превратил в гол Неманья Радоньич. Второй тайм начался с выхода на замену Александра Головина, который тут же с углового навесил на Гильермо Марипана, который сравнял счет. Монегаски сразу же имели шансы забить снова и снова, но своего добились на 75-й минуте, когда навес россиянина с угла поля пришелся на голову Орельена Чуамени. В концовке началась массовая раздача карточек, в том числе и Головину. На 90-й минуте точку поставил Пьетро Пеллегри.

Как итог - 3:1, «Монако» победил в четвертый раз кряду и вышел на чистое четвертое место.

Протокол игры  
Монако 3:1 Марсель
    12' Радоньич Неманья (0:1)
(1:1) Марипан Гильермо 48'    
(2:1) Чуамени Орельен 75'    
(3:1) Пеллегри Пьетро 90'    
Лекомт Бенжамен Сидибе Джибриль Марипан Гильермо Бадьяшиль Бенуа Кайо Энрике Агилар Рубен   46' (Головин Александр (   46'   90') Фофана Юссуф   90' Чуамени Орельен Диоп Софьян   68' (Дьятта Крепен (   68'   81') Фолланд Кевин   90' (Пеллегри Пьетро (   90') Бен-Йеддер Виссам   78' (Йоветич Стеван (   78')
Запасные: Дисаси Аксель Балло-Туре Фоде Манноне Вито Матазо Элио Матсима Крислен
Манданда Стив Лирола Поль Альваро Гонсалес II   75' Чалета-Цар Дуе Сакаи Хироки   49' Кюизанс Микаэль   76' (Хауи Саиф-Эдин (   76'   82') Балерди Леонардо   21' Гуйе Пап   90' Товен Флорьян   67' (Жермен Валер (   67') Бенедетто Дарио   59' (Милик Аркадиуш (   59') Радоньич Неманья   68' (Пайе Димитри (   68')
Запасные: Перрен Люка Нагатомо Юто Пеле Йоанн Энрике Луис III Аке Марли
23 января. Стадион "Луи II".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Монако, Марсель, Александр Головин
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Комментарии (2)
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0
redwhite1959
24 Января 2021, 01:07

Похоже - дни Боаша в "Марселе" сочтены - одни проигрыши в последних матчах при АБСОЛЮТНО блеклой игре команды. "Монако" выиграл по делу. Хотя ключевым моментом встречи - ИМХО - был неверно назначенный угловой, приведший ко второму голу хозяев ( вопрос - ВАР для чего существует? ). Головин отлично исполнил два стандарта, но в остальном больше ничем не выделялся. Кривохарченко на протяжении всего матча прям "захлёбывался" от похвал в адрес Александра! Ему - Кривохарченко - доплачивают что ли за это?

0
Oleg-Chelsea
24 Января 2021, 01:00

Прекрасный матч Головина - волшебник из Монако!

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