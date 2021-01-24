«Монако» уничтожил оборону «Марселя» во втором тайме, у Головина две результативные передачи

В центральном матче 21-го тура чемпионата Франции «Монако» принимал конкурентов из «Марселя». Гости открыли счет на 12-й минуте, когда единственный за всю игру удар в створ своей команды превратил в гол Неманья Радоньич. Второй тайм начался с выхода на замену Александра Головина, который тут же с углового навесил на Гильермо Марипана, который сравнял счет. Монегаски сразу же имели шансы забить снова и снова, но своего добились на 75-й минуте, когда навес россиянина с угла поля пришелся на голову Орельена Чуамени. В концовке началась массовая раздача карточек, в том числе и Головину. На 90-й минуте точку поставил Пьетро Пеллегри.

Как итог - 3:1, «Монако» победил в четвертый раз кряду и вышел на чистое четвертое место.