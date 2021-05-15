Зидан – о матче с «Атлетиком»: «Попытаемся провести все 90 минут на высочайшем уровне»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидана поделился ожиданиями от матча из «Атлетика» из Бильбао.

«Мы постараемся уверенно начать игру и попытаемся провести все 90 минут на высочайшем уровне. Мы не можем повлиять на результат встречи «Атлетико», просто постараемся заработать три очка, нужно думать только о себе. Нам предстоит сыграть с хорошей командой, которая показывает интересный футбол, необходимо выложиться на полную, чтобы победить», - цитирует Зидана пресс-служба «сливочных».

Матч между «Атлетиком» и «Реалом» состоится завтра, 16 мая, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 19:30 по московскому времени.