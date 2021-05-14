Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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​«Реал» отправил Крооса на самоизоляцию

14 Мая 2021, 15:28,

«Реал» посредством своего официального сайта сообщил о том, что полузащитник команды Тони Кроос был отправлен на самоизоляцию. Его тесты на COVID-19 отрицательные, однако немецкий футболист контактировал с человеком, у которого была выявлена эта инфекция.

Очевидно, Тони Кроос не поможет «Реалу» в Бильбао в матче против «Атлетика», который состоится в воскресенье, 16 мая.

Всего в сезоне 2020/2021 Тони Кроос провёл за «Реал» 42 матча. В них немецкий хавбек оформил 3 забитых гола и 12 результативных передач на партнёров.

«Реал» занимает второе место в таблице Примеры, отставая от «Атлетико» на два очка.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Тони Кроос
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