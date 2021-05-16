Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Зидан никуда не уходит из «Реала»

16 Мая 2021, 22:25,

Мадридский «Реал» остаётся в чемпионской гонке после победы над «Атлетиком» (1:0) в предпоследнем туре Ла Лиги. Главный тренер «бланкос» Зинедин Зидан после игры вынужден был отвечать на вопросы не только по завершившемуся поединку, но и на уточняющие вопросы по поводу его ухода из «Реала».

- Как я могу сказать своим игрокам, что я ухожу на этой стадии сезона? Я ничего не говорил футболистам о своем будущем, - передает слова Зидана журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что СМИ уже подыскали преемников Зидану - наставника «Кастильи» Рауля и экс-рулевого «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (3)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
ALKL
16 Мая 2021, 23:01

победа в Ла Лиге, возможно отсрочила бы уход Зизу и все же он хорошо работает в отличие от гений КумарМена. Хотя я надеюсь что Кумар еще на сезон останется в кОталонии.

0
PoliticExpert
16 Мая 2021, 22:44

Зидан уходит! А, нет, не уходит! Роналду уходит в ПСЖ! А, нет, в МЮ! Нет, вроде как никуда не уходит! Месси уже в МС! А, нет, в ПСЖ! )))) В этом весь ЕФ, утятина/желтятина)))

0
Van Stoffen Ron
16 Мая 2021, 23:39

ЕФ лишь публикует новости со ссылкой на источники. Весьма респектабельные, кстати, хотя и они, как выяснилось, водят люд за нос :)

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола