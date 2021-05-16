Зидан никуда не уходит из «Реала»

Мадридский «Реал» остаётся в чемпионской гонке после победы над «Атлетиком» (1:0) в предпоследнем туре Ла Лиги. Главный тренер «бланкос» Зинедин Зидан после игры вынужден был отвечать на вопросы не только по завершившемуся поединку, но и на уточняющие вопросы по поводу его ухода из «Реала».

- Как я могу сказать своим игрокам, что я ухожу на этой стадии сезона? Я ничего не говорил футболистам о своем будущем, - передает слова Зидана журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что СМИ уже подыскали преемников Зидану - наставника «Кастильи» Рауля и экс-рулевого «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.