Зидан никуда не уходит из «Реала»

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16 Мая 2021, 22:25,
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Мадридский «Реал» остаётся в чемпионской гонке после победы над «Атлетиком» (1:0) в предпоследнем туре Ла Лиги. Главный тренер «бланкос» Зинедин Зидан после игры вынужден был отвечать на вопросы не только по завершившемуся поединку, но и на уточняющие вопросы по поводу его ухода из «Реала».
- Как я могу сказать своим игрокам, что я ухожу на этой стадии сезона? Я ничего не говорил футболистам о своем будущем, - передает слова Зидана журналист Фабрицио Романо.
Напомним, что СМИ уже подыскали преемников Зидану - наставника «Кастильи» Рауля и экс-рулевого «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан
победа в Ла Лиге, возможно отсрочила бы уход Зизу и все же он хорошо работает в отличие от гений КумарМена. Хотя я надеюсь что Кумар еще на сезон останется в кОталонии.
Зидан уходит! А, нет, не уходит! Роналду уходит в ПСЖ! А, нет, в МЮ! Нет, вроде как никуда не уходит! Месси уже в МС! А, нет, в ПСЖ! )))) В этом весь ЕФ, утятина/желтятина)))
ЕФ лишь публикует новости со ссылкой на источники. Весьма респектабельные, кстати, хотя и они, как выяснилось, водят люд за нос :)