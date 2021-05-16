Рауль: «Возглавлю ли я «Реал»? Это мой дом»

Наставник резервной команды мадридского «Реала» пообщался с журналистами после очередной игры «Кастильи».

«Возглавить первую команду? Это мой дом, и именно здесь я хочу быть. Я часть этого клуба. Я стал тренером, чтобы быть дома. Но сейчас не время говорить о будущем», - ответил Рауль на вопрос, станет ли он главным тренером основной команды мадридцев в следующем сезоне. Слова бывшего форварда приводит ресурс MadridistaReal.

Зинедин Зидан, который сейчас руководит коллективом «сливочных», уже заявил игрокам, что покидает клуб по завершению сезона. СМИ сообщают, что среди кандидатов на замену французскому тренеру есть три специалиста - Рауль, Массимилиано Аллегри и Йоахим Лёв.