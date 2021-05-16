Рауль: «Возглавлю ли я «Реал»? Это мой дом»

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16 Мая 2021, 16:50,
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Наставник резервной команды мадридского «Реала» пообщался с журналистами после очередной игры «Кастильи».
«Возглавить первую команду? Это мой дом, и именно здесь я хочу быть. Я часть этого клуба. Я стал тренером, чтобы быть дома. Но сейчас не время говорить о будущем», - ответил Рауль на вопрос, станет ли он главным тренером основной команды мадридцев в следующем сезоне. Слова бывшего форварда приводит ресурс MadridistaReal.
Зинедин Зидан, который сейчас руководит коллективом «сливочных», уже заявил игрокам, что покидает клуб по завершению сезона. СМИ сообщают, что среди кандидатов на замену французскому тренеру есть три специалиста - Рауль, Массимилиано Аллегри и Йоахим Лёв.
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Реал Мадрид, Рауль
если исходить из целесообразности то эта тройка выглядит так:
1. лев
2 рауль
3... не рассматриваеца
если Лёв отказывается тогда остается Рауль...
Сейчас еще сыроватый...а вот через 2-3 года пожалуйста приходи....и лет так на 10 минимум ,что бы была целая эпоха Рауля как Тренера...Мадридиста до мозга костей!! HALA MADRID!!
Рано или поздно Рауль станет тренером Реала , и сделает игру клуба зрелищной и яркой .
Рауль мой кумир, благодаря его игре я стал мадридистом с 1998 года. Как жаль что из усатого таракана - Дель Боске Рауль не стал чемпионом в 2008-2010-2012 годах. Этот таракан его даже в запас не взял, хотя сам Рауль говорил - если он меня вызовет я приду! Теперь ему не стать чемпионом никогда. Рауль отличный игрок и как тренер будет отличным но пока думаю еще рано его ставить рулить основу. Не хочу что бы его запомнили как бездарь так как на данный момент нужно собрать отличный состав для начало а это могу сделать бывалые тренера. Еще придет час Рауля
Изгнание Рауля из сборной начилось еще с Арагонеса, который вместо Рауля принципиально взял какого то ноунейма Гарсию из Эспаньела(с 4 забитыми голами за сезон) вместо Рауля, который в тот сезон постарался, чтобы попасть на ЕВРО, забив больше 20.
Очень жаль... По сути он даже не из королевского клуба, пришел из юношеской Атлетико Мадрида но Рауль как и Рамос показал что Реал не просто клуба а дом родной.
Привет. Мне кажется были личная неприязнь. Или старческий маразм. Вот как Лев с Кросом и Мюллером тож лоханулся