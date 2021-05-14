Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Зидан решил уходить из «Реала»

14 Мая 2021, 17:26,

Зинедин Зидан оставит тренерский мостик «Реала» по завершению нынешнего сезона. Об этом в пятницу сообщил TeleMadrid.

По данным источника, решение Зидана уйти из «Реала» связано с накопившейся моральной и физической усталостью.

На решение Зинедина Зидана результат сезона никак не повлияет, уточняет источник. Француз оставит команду даже при победе в чемпионате Испании.

За два тура до финиша чемпионата Испании «Реал» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Атлетико» на два очка.

В ближайшее воскресенье, 16 мая, «Реал» проведёт гостевой поединок против «Атлетика» из Бильбао.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена
«Манчестер Сити» - чемпион Англии! «Лестер» обыграл резерв «МЮ» и короновал команду Гвардиолы
«Манчестер Сити» - чемпион Англии! «Лестер» обыграл резерв «МЮ» и короновал команду Гвардиолы


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола