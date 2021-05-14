​Зидан решил уходить из «Реала»

Зинедин Зидан оставит тренерский мостик «Реала» по завершению нынешнего сезона. Об этом в пятницу сообщил TeleMadrid.

По данным источника, решение Зидана уйти из «Реала» связано с накопившейся моральной и физической усталостью.

На решение Зинедина Зидана результат сезона никак не повлияет, уточняет источник. Француз оставит команду даже при победе в чемпионате Испании.

За два тура до финиша чемпионата Испании «Реал» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Атлетико» на два очка.

В ближайшее воскресенье, 16 мая, «Реал» проведёт гостевой поединок против «Атлетика» из Бильбао.