Зидан объявит о своем решении по окончании сезона

Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан может покинуть клуб.

Как сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», французский специалист объявит о своём решении по окончании сезона. В списке руководства «Реала» значатся три тренера, в число которых входит бывший наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

«Не знаю, что произойдёт. Сейчас все мои мысли сосредоточены на ближайших играх. Случиться может всё, что угодно, это «Реал», - приводит слова Зидана Романо.

После 36 туров «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от лидирующего «Атлетико» на два зачетных балла.