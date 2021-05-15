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Зидан объявит о своем решении по окончании сезона

15 Мая 2021, 17:13,

Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан может покинуть клуб.

Как сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», французский специалист объявит о своём решении по окончании сезона. В списке руководства «Реала» значатся три тренера, в число которых входит бывший наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

«Не знаю, что произойдёт. Сейчас все мои мысли сосредоточены на ближайших играх. Случиться может всё, что угодно, это «Реал», - приводит слова Зидана Романо.

После 36 туров «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от лидирующего «Атлетико» на два зачетных балла.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан
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