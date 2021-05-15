Зидан объявил футболистам «Реала» о решении покинуть клуб

Зинедин Зидан покинет «Реал» по окончании сезона.

Как сообщил журналист Марио Кортегана в «Твиттере», французский специалист объявил футболистам мадридского клуба, что не останется в «Реале» на следующий сезон.

За два тура до конца чемпионата Испании «Реал» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Атлетико» на два очка.

Отметим, что Зидан в 2019 году во второй раз возглавил мадридский клуб, до этого он тренировал «сливочных» с 2016 по 2018 год. За это время он дважды выиграл чемпионат Испании, два раза стал обладателем Суперкубка Испании, три раза выиграл Лигу чемпионов с «галактикос» и дважды Суперкубок УЕФА.