Рауль поспорит с Аллегри за пост главного тренера «Реала»

Воспитанник мадридского «Реала», а ныне главный тренер второй команды «сливочных», Рауль Гонсалес, считается главным кандидатом на замену Зинедину Зидану.

Французский специалист заявил игрокам, что покидает команду после финального матча в сезоне, почему руководство клуба уже начало переговоры с другими менеджерами. Как пишет Marca, «Реал» думает о повышении главного тренера «Кастильи» до основной команды, а им сейчас является бывший футболист клуба и сборной Испании Рауль Гонсалес. Также в шорт-лист входят Массимилиано Аллегри и Йоахим Лёв. Итальянец уже дал устное согласие на переезд в Мадрид.

До конца сезона «Реал» проведёт ещё два матча в Примере: 16 мая против «Атлетика» и 23 числа - с «Вильярреалом».