Рауль поспорит с Аллегри за пост главного тренера «Реала»

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16 Мая 2021, 12:19,
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Воспитанник мадридского «Реала», а ныне главный тренер второй команды «сливочных», Рауль Гонсалес, считается главным кандидатом на замену Зинедину Зидану.
Французский специалист заявил игрокам, что покидает команду после финального матча в сезоне, почему руководство клуба уже начало переговоры с другими менеджерами. Как пишет Marca, «Реал» думает о повышении главного тренера «Кастильи» до основной команды, а им сейчас является бывший футболист клуба и сборной Испании Рауль Гонсалес. Также в шорт-лист входят Массимилиано Аллегри и Йоахим Лёв. Итальянец уже дал устное согласие на переезд в Мадрид.
До конца сезона «Реал» проведёт ещё два матча в Примере: 16 мая против «Атлетика» и 23 числа - с «Вильярреалом».
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Реал Мадрид, Массимилиано Аллегри, Рауль
ай.. ясен-перец надо Рауля пробовать на место главного
главное не Аллегри, хотя насчет Рауля и я сомневаюсь...
Пирло тоже назначили и какой итог?
ай.. приведу цитату на ваш убийственный аргумент: То, что вы только что сказали — одна из самых безумно идиотских вещей из тех, что я когда-либо слышал. Каждый в этой комнате отупел... (с).. ))))))))))))))))))))))))