Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Рауль поспорит с Аллегри за пост главного тренера «Реала»

16 Мая 2021, 12:19,

Воспитанник мадридского «Реала», а ныне главный тренер второй команды «сливочных», Рауль Гонсалес, считается главным кандидатом на замену Зинедину Зидану. 

Французский специалист заявил игрокам, что покидает команду после финального матча в сезоне, почему руководство клуба уже начало переговоры с другими менеджерами. Как пишет Marca, «Реал» думает о повышении главного тренера «Кастильи» до основной команды, а им сейчас является бывший футболист клуба и сборной Испании Рауль Гонсалес. Также в шорт-лист входят Массимилиано Аллегри и Йоахим Лёв. Итальянец уже дал устное согласие на переезд в Мадрид. 

До конца сезона «Реал» проведёт ещё два матча в Примере: 16 мая против «Атлетика» и 23 числа - с «Вильярреалом».

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Реал Мадрид, Массимилиано Аллегри, Рауль
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (4)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
1
ингерман
16 Мая 2021, 12:45

ай.. ясен-перец надо Рауля пробовать на место главного

0
NOBODY
16 Мая 2021, 13:27

главное не Аллегри, хотя насчет Рауля и я сомневаюсь...

0
Антон Виниченко
16 Мая 2021, 12:50

Пирло тоже назначили и какой итог?

1
ингерман
16 Мая 2021, 13:00

ай.. приведу цитату на ваш убийственный аргумент: То, что вы только что сказали — одна из самых безумно идиотских вещей из тех, что я когда-либо слышал. Каждый в этой комнате отупел... (с).. ))))))))))))))))))))))))

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола