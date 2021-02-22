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Винисиус: «Хочу провести всю карьеру в «Реале»

22 Февраля 2021, 22:31,

Бразильский форвард Винисиус Жуниор хочет провести всю карьеру в мадридском «Реале».

«Я хочу всю карьеру провести в «Реале», переписать историю клуба и помогать команде забивать больше голов. Я многому учусь в этом клубе, в команде много прекрасных игроков», - цитирует Винисиуса TNT Sports.

20-летний бразилец сыграл двадцать девять матчей за «Реал» во всех турнирах нынешнего сезона, забил три гола и отдал четыре голевые передачи. Действующее соглашение Винисиуса со «сливочными» рассчитано до 30 июня 2025 года, а его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в сорок миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Винисиус Жуниор
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