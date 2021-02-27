​Три игрока «Реала» могут вернуться на поле после травм

Марсело, Альваро Одриосола и Федерико Вальверде принимали участие в субботней тренировке «Реала», пишет AS. Тройка футболистов имеет шансы оказаться в числе тех, на кого Зинедин Зидан будет рассчитывать в ближайшем матче чемпионата Испании.

Вальверде не играл уже больше месяца, а Марсело и Одриосола выбыли из строя в феврале. Их возвращение на поле стало бы большим подспорьем для Зинедина Зидана, учитывая широкий список отсутствующих.

«Реал» примет «Реал Сосьедад» в первый день весны. Команда Зинедина Зидана выиграла пять последних матчей во всех турнирах и постарается продлить успешную серию.