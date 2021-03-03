Винисиус: «Очень рад сыграть 100 матчей за лучший клуб мира»

Бразильский нападающий Винисиус Жуниор провел 100 поединков в составе мадридского «Реала». Недавний матч против «Реала Сосьедад» стал для 20-летнего игрока юбилейным.

«Это был особенный матч. Я очень рад достичь отметки в 100 поединков за «Реал». Это лучший клуб в мире. Горжусь своим достижением. Играть за «сливочных» - мечта, которая для меня стала реальностью. Планирую провести еще 100 игр в составе «Реала», - гласит сообщение Винисиуса в «Инстаграме».

Матч между «Реалом» и «Реалом Сосьедад» завершился вничью со счетом 1:1. Винисиус забил гол на 89-й минуте и спас свою команду от поражения.