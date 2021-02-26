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Рамос может продлить контракт с «Реалом»

26 Февраля 2021, 22:29,

Центральный защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос может продлить контракт с клубом, сообщает El Español.

В данный момент футболит близок к продлению соглашения. Если это случится, то испанец останется в команде до 2023 года и будет зарабатывать 12 миллионов евро за сезон, что на 10% меньше, чем он получает по текущему соглашению.

В текущем сезоне Серхио Рамос провёл за «Реал» 18 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну голевую передачу. Испанец перенёс операцию на колене в феврале, но может вернуться в общую группу уже 13 марта и принять участие в матче 27-го тура Ла Лиги против «Эльче», который состоится на следующий день.
Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
Теги: Реал Мадрид, Серхио Рамос, Ла Лига
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