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«Реал» продаст Азара, если сможет подписать Мбаппе

26 Февраля 2021, 21:44,

Мадридский «Реал» может продать бельгийского нападающего Эдена Азара в том случае, если сумеет договориться о переходе французского форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, сообщает As.

Это связано с тем, что игроки станут конкурировать за одну и ту же позицию, а приход француза будет значительно значительно освещаться в медиа, что может негативно сказаться на психологическом состоянии бельгийца. Ещё одним фактором служит высокая зарплата Азара - он получает около 14 миллионов евро в год.

В текущем сезоне Эден провёл за «Реал» во всех турнирах 13 матчей, забил три гола и отдал одну голевую передачу. 
Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
Теги: Реал Мадрид, Эден Азар, Килиан Мбаппе
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