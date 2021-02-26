«Реал» продаст Азара, если сможет подписать Мбаппе

Мадридский «Реал» может продать бельгийского нападающего Эдена Азара в том случае, если сумеет договориться о переходе французского форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, сообщает As.

Это связано с тем, что игроки станут конкурировать за одну и ту же позицию, а приход француза будет значительно значительно освещаться в медиа, что может негативно сказаться на психологическом состоянии бельгийца. Ещё одним фактором служит высокая зарплата Азара - он получает около 14 миллионов евро в год.

В текущем сезоне Эден провёл за «Реал» во всех турнирах 13 матчей, забил три гола и отдал одну голевую передачу.