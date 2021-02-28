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Зидан: «Реал» вернул уверенность в себе»

28 Февраля 2021, 21:30,

Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан пообщался с журналистами перед матчем с «Реал Сосьедадом».

«Нам предстоит встретиться с сильной командой, которая много работает на поле, но с ними можно играть. Мы должны навязать сопернику свой футбол, такова наша философия. Команда вернула уверенность в себе, это заметно и на поле.

Неудачные результаты? Мы знаем, как побеждать в важных матчах, даже в том случае, если дела идут плохо. Необходимо думать о хороших вещах, любая серия заканчивается», - цитирует Зидана Marca.

«Реал» набрал пятьдесят два очка в двадцати четырёх турах и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан
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