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Зидан подвёл итоги матча с «Реалом Сосьедад»

02 Марта 2021, 08:37,

Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказался о ничейном результате поединка 25-го тура Примеры против «Реала Сосьедад» (1:1).

«Я поменял тактику команды из-за плохой игры в прессинге. Возможно, это решение могло навредить «Реалу». Но нам пришлось что-то менять, поскольку спустя час футболисты ощущали усталость. Мы старались найти то, что изменит динамику нашей игры.

Нам необходимо сохранять спокойствие. Это был хороший матч для «Реала», у нас были моменты. Не забывайте, что нам противостояла команда, которая способна доставить много проблем», - цитирует тренера Goal.

По итогам 25 туров «Реал» набрал 53 очка и занимает третье место в Примере.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан
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