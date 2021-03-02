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Мадридский «Реал» лишь на 89-й минуте ушёл от поражения в матче с «Реал Сосьедадом»

02 Марта 2021, 00:56,

Вынесенный на понедельник матч «Реалов» из Мадрида и Сан-Себастьяна получился интересным и драматичным. Столичная команда отлично провела первый тайм, два момента было у Луки Модрича, Мариано Диас пробил в перекладину после навеса, а открыть счет Тони Кроосу помешал в последний момент защитник. Гости выстрелили в самом начале второго тайма и сразу забили, это Кристиан Порту здорово сыграл в воздухе. Александр Исак мог сразу удваивать, счет, но банально не попал по мячу после прострела. Коллектив Зинедина Зидана яростно пытался отыграться, но мяч просто не долетал до ворот, и лишь на 89-й минуте Винисиус Жуниор смог результативно пробить после прострела.

Ничья 1:1 позволила «Реалу» догнать «Барселону», но главное, что отставание «бланкос» от «Атлетико» составляет 5 очков.

Протокол игры  
Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад
    55' Порту Кристиан (0:1)
(1:1) Винисиус Жуниор 89'    
Куртуа Тибо Васкес Лукас Варан Рафаэль Начо Игнасио Менди Ферлан Модрич Лука   76' (Вальверде Федерико (   76') Каземиро Карлос Кроос Тони Асенсио Марко   61' (Дуро Уго (   61') Диас Мариано   61' (Винисиус Жуниор (   61') Иско Аларкон   61' (Родриго (   61')
Запасные: Альтубе Диего Одриосола Альваро Марсело Виера Лунин Андрей Аррибас Серхио Чуст Виктор
Ремиро Алехандро Горосабел Андони   76'   82' (Фернандес Карлос (   82') Субельдия Игор Ле Норман Робен Монреаль Начо Субименди Мартин Гевара Андер Порту Кристиан   72' (Барренечеа Андер (   72') Сильва Давид   85' (Муньос Айхен (   85') Оярсабаль Микель Исак Александр   82' (Модибо Саньян (   82')
Запасные: Баутиста Хон Лопес Роберто III Гуриди Хон Меркеланс Мартин Урко Гонсалес Марреро Унаи Янузай Аднан
01 марта. Стадион "Альфредо ди Стефано" (Мадрид).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Реал Сосьедад
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