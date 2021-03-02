Мадридский «Реал» лишь на 89-й минуте ушёл от поражения в матче с «Реал Сосьедадом»

Вынесенный на понедельник матч «Реалов» из Мадрида и Сан-Себастьяна получился интересным и драматичным. Столичная команда отлично провела первый тайм, два момента было у Луки Модрича, Мариано Диас пробил в перекладину после навеса, а открыть счет Тони Кроосу помешал в последний момент защитник. Гости выстрелили в самом начале второго тайма и сразу забили, это Кристиан Порту здорово сыграл в воздухе. Александр Исак мог сразу удваивать, счет, но банально не попал по мячу после прострела. Коллектив Зинедина Зидана яростно пытался отыграться, но мяч просто не долетал до ворот, и лишь на 89-й минуте Винисиус Жуниор смог результативно пробить после прострела.

Ничья 1:1 позволила «Реалу» догнать «Барселону», но главное, что отставание «бланкос» от «Атлетико» составляет 5 очков.