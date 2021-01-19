Одегор намерен немедленно покинуть «Реал»

Норвежский форвард «Реала» Мартин Одегор готов на радикальный шаг в своей карьере. Талантливому футболисту уже 22 года, после удачного сезона в Сан-Себастьяне мадридцы решили больше не отдавать его в аренду, но в первой половине сезона Одегору предоставили всего 367 минут на поле. А непопадание в состав на кубковый матч с «Алькояно» стало последней каплей для Одегора, который выразил пожелание уйти в очередную аренду.

Главный тренер «бланкос» Зинедин Зидан намерен сохранить норвежца в своем распоряжении из-за небольшого выбора в линии атаки. Но это скорее выглядит антикризисным решением для команды, чем настоящим желанием развивать талант Одегора.