«Реал» вылетел из Кубка короля, проиграв в большинстве сопернику из третьего дивизиона

Мадридский «Реал» стартовал в Кубке короля Испании выездным матчем против скромного «Алькояно». Смешанный состав мадридцев выглядел острее противника, но проиграл. В самой концовке первого тайма Эдер Милитао открыл счет ударом головой после подачи Марсело, а ближе к концу основного времени «Альякояно» забил после розыгрыша углового. «Тёмная лошадка» осталась в меньшинстве в овертайме, но даже вдесятером сотворила сенсацию, на 115-й минуте Хуанан грудью забил победный мяч в ворота «Реала» - 2:1.