Кубок Испании 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Реал» вылетел из Кубка короля, проиграв в большинстве сопернику из третьего дивизиона

21 Января 2021, 01:31,

Global Look Press

Мадридский «Реал» стартовал в Кубке короля Испании выездным матчем против скромного «Алькояно». Смешанный состав мадридцев выглядел острее противника, но проиграл. В самой концовке первого тайма Эдер Милитао открыл счет ударом головой после подачи Марсело, а ближе к концу основного времени «Альякояно» забил после розыгрыша углового. «Тёмная лошадка» осталась в меньшинстве  в овертайме, но даже вдесятером сотворила сенсацию, на 115-й минуте Хуанан грудью забил победный мяч в ворота «Реала» - 2:1.

Протокол игры  
Алькояно 2:1 Реал Мадрид
    45' Милитао Эдер (0:1)
(1:1) Сольбес Хосе 80'    
(2:1) Juanan2 115'    
Хуан Хосе Феррис Прими Рауль Гонсалес II Варела Хордан Карбонель Пабло Лопес Анхель V Хони II Хуанан Казанова Рубио Альберто Мехия Юлиан Эль-Гезуани Морад
Запасные: Креда Хули Сатока Алехандро Антон Хави Сольбес Хосе Реверт Виктор Камачо Алехандро Мольто Хорхе Дьяките Али
Лунин Андрей Милитао Эдер Марсело Виера Васкес Лукас Одриосола Альваро Чуст Виктор Каземиро Карлос Вальверде Федерико Иско Аларкон Винисиус Жуниор Диас Мариано
Запасные: Кроос Тони Альтубе Диего Бланко Антонио Бензема Карим Куртуа Тибо Азар Эден Менди Ферлан Асенсио Марко
20 января. Стадион "Эль Коллао".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Алькояно
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
gresnik
21 Января 2021, 01:35

позорная игра...и позор всем игрокам....и главное ЗиЗу..он не умеет играть в ротированным составом...ему нужны только его Кенты....Друзья и знакомые в составе..если бы ушли этии летом "Бревнема..Марсело..Модрич..Рамос..Крооос"... как пример( он бы тоже ушёл..так как не умеет играть с новыми игроками....Азар тому подтверждение..Милитао за 60 лямов который в Порту был лучший ЦЗ и в лиге в целом...пс... надеюсь он уйдет и придет кто ни будь со свежими идеями и главное опытом....Не надо нам Рауля сырого...Легенду Реала который с детства играл за него....ибо он тоже обгадиться....и его смешают с грязь.....нужен кто то более ОПЫТНЫЙ!

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании
Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании
Мбаппе и Холанн: Почему топ-клубы не должны выбирать только одного из них
Мбаппе и Холанн: Почему топ-клубы не должны выбирать только одного из них
Российская Премьер-лига становится местом для ненужных в Европе футболистов
Российская Премьер-лига становится местом для ненужных в Европе футболистов
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола