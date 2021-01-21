«Реал» вылетел из Кубка короля, проиграв в большинстве сопернику из третьего дивизиона

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21 Января 2021, 01:31,
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Мадридский «Реал» стартовал в Кубке короля Испании выездным матчем против скромного «Алькояно». Смешанный состав мадридцев выглядел острее противника, но проиграл. В самой концовке первого тайма Эдер Милитао открыл счет ударом головой после подачи Марсело, а ближе к концу основного времени «Альякояно» забил после розыгрыша углового. «Тёмная лошадка» осталась в меньшинстве в овертайме, но даже вдесятером сотворила сенсацию, на 115-й минуте Хуанан грудью забил победный мяч в ворота «Реала» - 2:1.
Протокол игры
|Алькояно
|2:1
|Реал Мадрид
|45' Милитао Эдер (0:1)
|(1:1) Сольбес Хосе 80'
|(2:1) Juanan2 115'
Хуан Хосе • Феррис Прими • Рауль Гонсалес II • Варела Хордан • Карбонель Пабло • Лопес Анхель V • Хони II • Хуанан Казанова • Рубио Альберто • Мехия Юлиан • Эль-Гезуани Морад
Запасные: Креда Хули • Сатока Алехандро • Антон Хави • Сольбес Хосе • Реверт Виктор • Камачо Алехандро • Мольто Хорхе • Дьяките Али
Лунин Андрей • Милитао Эдер • Марсело Виера • Васкес Лукас • Одриосола Альваро • Чуст Виктор • Каземиро Карлос • Вальверде Федерико • Иско Аларкон • Винисиус Жуниор • Диас Мариано
Запасные: Кроос Тони • Альтубе Диего • Бланко Антонио • Бензема Карим • Куртуа Тибо • Азар Эден • Менди Ферлан • Асенсио Марко
20 января. Стадион "Эль Коллао".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Реал Мадрид, Алькояно
позорная игра...и позор всем игрокам....и главное ЗиЗу..он не умеет играть в ротированным составом...ему нужны только его Кенты....Друзья и знакомые в составе..если бы ушли этии летом "Бревнема..Марсело..Модрич..Рамос..Крооос"... как пример( он бы тоже ушёл..так как не умеет играть с новыми игроками....Азар тому подтверждение..Милитао за 60 лямов который в Порту был лучший ЦЗ и в лиге в целом...пс... надеюсь он уйдет и придет кто ни будь со свежими идеями и главное опытом....Не надо нам Рауля сырого...Легенду Реала который с детства играл за него....ибо он тоже обгадиться....и его смешают с грязь.....нужен кто то более ОПЫТНЫЙ!