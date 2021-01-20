​Начо пропустит ближайший матч «Реала» из-за контакта с больным коронавирусом

Защитник «Реала» Начо Фернандес не отправился с командой на гостевой матч против «Алькояно» в рамках 1/16 финала Кубка Испании. Как сообщает AS, 31-летний футболист контактировал с больным коронавирусом. Первый тест Начо оказался отрицательным, но теперь он ждёт результата второго тестирования.

В игре с «Алькояно» Начо рассчитывал в десятый раз в этом сезоне выйти в стартовом составе, ведь Зинедин Зидан собирается предоставить отдых Рафаэлю Варану и Серхио Рамосу. Теперь, вероятно, в старте «сливочных» выйдет Виктор Чуст из академии.

Игра «Алькояно» - «Реал» стартует в одиннадцать часов вечера по Москве.