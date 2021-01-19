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Рауль заболел коронавирусом

19 Января 2021, 20:19,


Мадридский «Реал» пострадал от новой волны коронавируса, накрывшей Испанию. Пресс-служба «королевского клуба» сообщила о заболевании на COVID-19 своего бывшего форварда, главного тренера «Кастильи» Рауля. 43-летний специалист будет лечиться дома с соблюдением всех предписаний медицинского протокола.

В «Реале» рассчитывали, что база в Вальдебебасе станет своеобразным бункером от коронавируса, но план не сработал.

Пандемия ударила по командам до 15 и 16 лет, которые с марта сыграли суммарно всего четыре матча, а подопечные Рауля в этом году еще не выходили на поле.

24 января должен состояться матч против второй команды «Хетафе», но Рауль его точно пропустит.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Рауль
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Комментарии (2)
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0
Артур Измаилов
19 Января 2021, 21:29

Здоровья и скорейшего выздоровления.

1
andi
19 Января 2021, 21:00

Забодала уже эта дрянь.Здоровья РАУЛЮ и скорейшего выздоровления.

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