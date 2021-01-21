«Реал» не станет увольнять Зидана, несмотря на провал в Кубке Испании

Французский специалист Зинедин Зидан продолжить занимать пост главного тренера мадридского «Реала», несмотря на провал в Кубке Испании. В матче 1/16 финала «королевский» клуб потерпел поражение от «Алькояно», выступающего в третьем по силе дивизионе Испании.

Согласно данным газеты Marca, вчерашняя неудача не повлияла на настрой руководства «галактикос» в отношении Зидана. Боссы намерены сохранить Зинедина у руля команды до конца сезона, после чего примут решение о будущем тренера.

Что касается самого француза, то он не планирует подавать в отставку и готов продолжать работать с командой.