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Зидан - о вылете «Реала» из Кубка Испании: «Это не позор»

21 Января 2021, 08:28,

Global Look Press

Рулевой мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями от вылета команды из Кубка Испании. На стадии 1/16 финала «королевский» клуб потерпел сенсационное поражение от «Алькояно» со счетом 1:2.

«Вся ответственность лежит на мне. Игроки старались, если бы мы забили второй мяч, то все сложилось бы иначе. Голкипер сделал несколько хороших сейвов, не позволив нам сравнять счет.

«Реал» обязан был побеждать «Алькояно», но я не считаю этот результат позором. Всякое может случиться, никто не застрахован. Мы продолжим работать и не будем зацикливаться», - передает слова француза газета Marca.

Напомним, что Алькояно является представителем третьего по силе дивизиона Испании.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан
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Комментарии (4)
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0
andi
21 Января 2021, 09:26

Это не позор это - ДНО!!!

2
Артур Измаилов
21 Января 2021, 09:01

А что, если не позор? Закономерность ?

1
NOBODY
21 Января 2021, 09:00

проиграли ? ))))))) согласен, это не позор......Это позорище!!!!! хотя это даже не Алькоркон (0-4), так что может ничего? )))))

1
ku.mu.sh.71
21 Января 2021, 08:49

ну правильно, нужно теперь сливать ЛЧ и можно будет спокойно бороться за ла лигу, нужно 3 раза подряд выиграть ее... но для этого нужно много работать... не Зидану и футболистам, а всей КОМАНДЕ во главе ………...

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