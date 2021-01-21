Зидан - о вылете «Реала» из Кубка Испании: «Это не позор»

Рулевой мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями от вылета команды из Кубка Испании. На стадии 1/16 финала «королевский» клуб потерпел сенсационное поражение от «Алькояно» со счетом 1:2.

«Вся ответственность лежит на мне. Игроки старались, если бы мы забили второй мяч, то все сложилось бы иначе. Голкипер сделал несколько хороших сейвов, не позволив нам сравнять счет.

«Реал» обязан был побеждать «Алькояно», но я не считаю этот результат позором. Всякое может случиться, никто не застрахован. Мы продолжим работать и не будем зацикливаться», - передает слова француза газета Marca.

Напомним, что Алькояно является представителем третьего по силе дивизиона Испании.