​Рамос и Карвахаль не помогут «Реалу» в среду

Два ключевых защитника «Реала» Серхио Рамос и Дани Карвахаль пропустят кубковый матч команды против «Алькояно», который запланирован на среду, двадцатое января. Как сообщает AS, Рамос и Карвахаль не тренировались с командой во вторник из-за повреждений.

Серхио Рамос в этом сезоне провёл за «Реал» восемнадцать матчей, в которых записал на свой счёт три гола и один результативный пас на партнёра.

Дани Карвахаль, в свою очередь, в текущем сезоне сыграл одиннадцать игр и отметился четырьмя голевыми передачами.

«Реал» и «Алькояно» выяснят отношения на стадии 1/16 финала национального кубка.