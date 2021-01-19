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​Рамос и Карвахаль не помогут «Реалу» в среду

19 Января 2021, 16:17,

Global Look Press

Два ключевых защитника «Реала» Серхио Рамос и Дани Карвахаль пропустят кубковый матч команды против «Алькояно», который запланирован на среду, двадцатое января. Как сообщает AS, Рамос и Карвахаль не тренировались с командой во вторник из-за повреждений.

Серхио Рамос в этом сезоне провёл за «Реал» восемнадцать матчей, в которых записал на свой счёт три гола и один результативный пас на партнёра.

Дани Карвахаль, в свою очередь, в текущем сезоне сыграл одиннадцать игр и отметился четырьмя голевыми передачами.

«Реал» и «Алькояно» выяснят отношения на стадии 1/16 финала национального кубка.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Серхио Рамос, Даниэль Карвахаль
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