​Рамос и Карвахаль не помогут «Реалу» в среду

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19 Января 2021, 16:17,
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Два ключевых защитника «Реала» Серхио Рамос и Дани Карвахаль пропустят кубковый матч команды против «Алькояно», который запланирован на среду, двадцатое января. Как сообщает AS, Рамос и Карвахаль не тренировались с командой во вторник из-за повреждений.
Серхио Рамос в этом сезоне провёл за «Реал» восемнадцать матчей, в которых записал на свой счёт три гола и один результативный пас на партнёра.
Дани Карвахаль, в свою очередь, в текущем сезоне сыграл одиннадцать игр и отметился четырьмя голевыми передачами.
«Реал» и «Алькояно» выяснят отношения на стадии 1/16 финала национального кубка.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Серхио Рамос, Даниэль Карвахаль