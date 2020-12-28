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Рохас в первый раз за год будет судить матч «Барселоны»

28 Декабря 2020, 00:19,

flickr.com

Испанский судья Альберто Рохас будет судить встречу «Барселоны» и «Эйбара» на «Камп Ноу» 30 декабря в 23:30.

Это будет первая случай в этом сезоне, когда данный арбитр назначен на поединок с участием «Барселоны». Последний раз Альберто Рохас 14 декабря 2019 года судил встречу каталонцев с «Реал Сосьедадом» и принял ряд результативных решений в пользу басков. Тот матч завершился со счетом 2:2.

«Барселона» после 14 матчей набрала 24 очка и занимает пятую строчку, а «Реал Сосьедад» сыграл 16 матчей и набрал 26 баллов, расположившись на третьем месте.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Реал Сосьедад
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