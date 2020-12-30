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«Барселона» лидирует в Примере по результативным ошибкам

30 Декабря 2020, 09:41,


Каталонская «Барселона» встречалась с «Эйбаром» в поединке 16-го тура чемпионата Испании. Матч завершился вничью со счетом 1:1. Каталонцы пропустили гол после ошибки защитника Рональда Араухо.

Как информирует Opta в «Твиттере», «сине-гранатовые» допустили четвертую результативную ошибку за сезон. Подопечные Рональда Кумана являются лидером Примеры по этому показателю.

До Араухо результативные ошибки допускали Марк-Андре тер Штеген, Нето и Клеман Лангле.

После этого матча каталонский гранд с 25 набранными баллами занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от лидирующего «Атлетико» на восемь пунктов.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона
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