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​Месси пропустит матч с «Эйбаром»

27 Декабря 2020, 14:22,

Global Look Press

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси пропустит матч чемпионата Испании против «Эйбара», который пройдёт во вторник, двадцать девятого декабря. Как сообщает Marca, главный тренер каталонцев Рональд Куман предоставил аргентинцу дополнительные выходные, позволив съездить в Аргентину.

Остальные футболисты сдали тесты на коронавирусную инфекцию и возобновили тренировки в воскресенье после четырёх выходных дней. После вторничной игры с «Эйбаром» игроки «сине-гранатовых» получат ещё два дня выходных и проведут тренировку 1 января. На том занятии Месси уже будет заниматься с командой.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Лионель Месси
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