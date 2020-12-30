Крах «Барселоны»: Куман плачет, что без Месси некому делать разницу

Регресс «Барселоны» не завершился на 2:8 от «Баварии». Тот матч сейчас даже можно назвать не самым провальным. Соперник был на пике, предельно мотивирован унижать и доминировать, голоден до побед, состав идеален, понимание - запредельно. Забить такой «Баварии» два уже достижение. А вот забить скромному «Эйбару» один - достижение сомнительное. Больше всего коробит, что и моментов-то было ровно на этот самый гол, незасчитанный мяч Мартина Брайтвайта и глупейший пенальти, который тот же датчанин благополучно смазал, в расчёт не берём. «Барселона» сыграла вничью, не устроив даже финального штурма. «Эйбар» легко удержал на табло единицы, поучаствовав в антирекорде каталонцев.

Стартовые цифры «Барселоны»

За первые 15 матчей в чемпионате Испании «Барселона» набрала всего 25 очков, что является худшим стартом с сезона-2003/04, то есть - за 17 лет. Четыре поражения и четыре ничьи за 15 матчей - давно так плохо не играла «Барселона». Но опять же, больше всего коробят не результаты. Коробит игра каталонцев, а с недавних пор - речи их главного тренера. Ничью против «Эйбара» Рональд Куман оправдал отсутствием Месси. Это так смешно звучит, будто богатый рассказывает бедным про проблему с вылетом на Мальдивы в эпоху коронавируса. Лионель Месси делает разницу, его нам и не хватило, чтобы обыграть «Эйбар». Примерно так Рональд Куман объясняет неудачи «Барселоны».

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Но если только Месси делает разницу, то зачем тогда тренер? Зачем тогда Гризманн, Дембеле, Коутиньо, Пьянич, Френки Де Йонг, Бускетс, Тер Штеген. Они чем занимаются? Не могут сделать разницу в матче с «Эйбаром», зарплатную ведомость которого перекрывает один Гризманн. Кстати, проведший очередной тусклый матч в «сине-гранатовой» форме. Несмотря на абсурдность заявления Кумана - он прав. Как бы глупо не было жаловаться на отсутствие Месси, но без Лео «Барселона» и правда больше ничего не может. Академично, медленно и пресно атакуют. Владение ради владения в расчёте на испуг соперника.

Тактические эксперименты Кумана и статистика

Главный тренер видит, что прежние сочетания «Барсы» совсем перестали работать, поэтому пытается нововведениями перетряхивать команду. Пока получается как у Пирло в «Ювентусе» - слишком радикально и непонятно. Непонятно даже самим игрокам иной раз. Бессистемность перемещений можно заметить, изучив лучших ассистентов «Барселоны». Лидирует с тремя голевыми передачами Жорди Альба, потому что единственной рабочей схемой остался заброс Месси на ход защитнику и прострел в касание от него. Дальше тотальный разброс: по одному ассисту сделали Де Йонг, Тринкан, Педри, Фирпо, Мингеса, Дест и тот же Месси.

По голам разброс практически такой же. Лео Месси из семи своих два забил с пенальти - лучший результат для «Барселоны», но катастрофический для самого Лео. Семь голов за 14 матчей при шести ударах по воротам за 90 минут (лидер по этому показателю в Ла Лиге). Таких слабых показателей у аргентинца давно не было. Но даже по такому Месси Рональд Куман скучает. И это объяснимо, ведь за Месси в списке бомбардиров «Барселоны» до сих пор значится травмированный Ансу Фати. Многомиллионные Гризманн с Коутиньо и тут отстают.

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У «Барселоны» нет командной игры - это понятно. И так частенько было, когда ушла эпоха Гвардиолы или Луиса Энрике. Но теперь стоит признать, что у «Барселоны» и звёзд не остаётся. В крике Рональда Кумана про Месси, делающего разницу с «Эйбаром», читается посыл - дайте мне нормальных игроков. Представляете? В «Барселоне» не осталось качественных футболистов.

В кризисную зиму ждать серьёзных приобретений не приходится. Да и если трансферы будут на уровне «выкупить стареющего Пьянича у «Ювентуса» - вряд ли это поможет нынешней «Барселоне». Рональд Куман и рад подождать, пока подрастут Педри, Фати, Араухо, Тринкан, Пуч, Мингеса и Дест, окрепнет Френки Де Йонг. Но есть вариант быть уволенным совсем скоро. «Прослойка» дорогущих звёзд (Гризманн, Коутиньо, Юмтити) нещадно деградирует, метания от схемы к схеме не несут пользы, а мадридские команды уверенно отрываются. Про победу в Лиге чемпионов как-то и позабыли уже. Ещё и Месси может покинуть команду в конце сезона. Интересно, если Лео уйдёт, Куман всегда будет объяснять неудачи отсутствием Месси в составе?