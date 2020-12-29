«Барселона» не смогла обыграть «Эйбар»

«Барселона» имела шанс взобраться на третье место, для этого нужно было обыграть «Эйбар» в матче 16-го тура Ла Лиги. Каталонцы были активнее и острее, но не победили. В отсутствие Лионеля Месси в первом тайме выделялся Мартин Брайтвайт, а после перерыва - восстановившийся после травмы Усман Дембеле. Первый уже в дебюте промахнулся с 11-метровой отметки, а вскоре его гол отменили из-за офсайда. Во втором тайме Дембеле не реализовал выход один на один с вратарем, а Кике Гарсия в подобной ситуации открыл счет, а Дембеле все же свой мяч забил, после подачи на дальний угол вратарской. Как итог - 1:1, «Барселона» остается шестой.