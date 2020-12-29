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«Барселона» не смогла обыграть «Эйбар»

29 Декабря 2020, 23:11,

Global Look Press

«Барселона» имела шанс взобраться на третье место, для этого нужно было обыграть «Эйбар» в матче 16-го тура Ла Лиги. Каталонцы были активнее и острее, но не победили. В отсутствие Лионеля Месси в первом тайме выделялся Мартин Брайтвайт, а после перерыва - восстановившийся после травмы Усман Дембеле. Первый уже в дебюте промахнулся с 11-метровой отметки, а вскоре его гол отменили из-за офсайда. Во втором тайме Дембеле не реализовал выход один на один с вратарем, а Кике Гарсия в подобной ситуации открыл счет, а Дембеле все же свой мяч забил, после подачи на дальний угол вратарской. Как итог - 1:1, «Барселона» остается шестой.

Протокол игры  
Барселона 1:1 Эйбар
    57' Кике Гарсия (0:1)
(1:1) Дембеле Усман 67'    
Тер Штеген Марк-Андре Мингеса Оскар Араухо Рональд Ленгле Клеман   82' (Бускетс Серхио (   82') Дест Серджино   46' (Дембеле Усман (   46') Пьянич Миралем   66' (Тринкан Франсишку (   66') Де Йонг Френки Фирпо Жуниор Гонсалес Педро   89' (Пуч Рикард (   89') Гризманн Антуан   66' (Коутиньо Филиппе (   66') Брайтвайт Мартин
Запасные: Пенья Иньяки Юмтити Самуэль Нето Мурара Фернандес Матеус Аленья Карлес
Дмитрович Марко Посо Алехандро Бургос Эстебан   73' (Муто Йосинори (   73') Бигас Педро Луиш Рафаэл Папа Диоп   90' (Куберо Серхио (   90') Альварес Серхио   75' Кадзиор Дамиан   81' (Ресио Хосе (   81'   83') Эспозито Эду Инуи Такаси Кике Гарсия   73' (Паулу Оливейра (   73')
Запасные: Дуфур Унаи Арьета Унаи Кике Гонсалес Олабе Роберто Йоэл Родригес Педро Леон Энрич Серхи
29 декабря. Стадион "Камп Ноу" (Барселона).
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Эйбар
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