«Барселона» не смогла обыграть «Эйбар»

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29 Декабря 2020, 23:11,
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«Барселона» имела шанс взобраться на третье место, для этого нужно было обыграть «Эйбар» в матче 16-го тура Ла Лиги. Каталонцы были активнее и острее, но не победили. В отсутствие Лионеля Месси в первом тайме выделялся Мартин Брайтвайт, а после перерыва - восстановившийся после травмы Усман Дембеле. Первый уже в дебюте промахнулся с 11-метровой отметки, а вскоре его гол отменили из-за офсайда. Во втором тайме Дембеле не реализовал выход один на один с вратарем, а Кике Гарсия в подобной ситуации открыл счет, а Дембеле все же свой мяч забил, после подачи на дальний угол вратарской. Как итог - 1:1, «Барселона» остается шестой.
Протокол игры
|57' Кике Гарсия (0:1)
|(1:1) Дембеле Усман 67'
Тер Штеген Марк-Андре • Мингеса Оскар • Араухо Рональд • Ленгле Клеман 82' ( Бускетс Серхио ( 82') • Дест Серджино 46' ( Дембеле Усман ( 46') • Пьянич Миралем 66' ( Тринкан Франсишку ( 66') • Де Йонг Френки • Фирпо Жуниор • Гонсалес Педро 89' ( Пуч Рикард ( 89') • Гризманн Антуан 66' ( Коутиньо Филиппе ( 66') • Брайтвайт Мартин
Запасные: Пенья Иньяки • Юмтити Самуэль • Нето Мурара • Фернандес Матеус • Аленья Карлес
Дмитрович Марко • Посо Алехандро • Бургос Эстебан 73' ( Муто Йосинори ( 73') • Бигас Педро • Луиш Рафаэл • Папа Диоп 90' ( Куберо Серхио ( 90') • Альварес Серхио • 75'Кадзиор Дамиан 81' ( Ресио Хосе ( 81' ) • 83'Эспозито Эду • Инуи Такаси • Кике Гарсия 73' ( Паулу Оливейра ( 73')
Запасные: Дуфур Унаи • Арьета Унаи • Кике Гонсалес • Олабе Роберто • Йоэл Родригес • Педро Леон • Энрич Серхи
29 декабря. Стадион "Камп Ноу" (Барселона).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Барселона, Эйбар