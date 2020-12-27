Пике надеется поиграть ещё 3-4 года на высоком уровне

Защитник «Барселоны» Херард Пике на вручении премии Globe Soccer Awards в Дубае высказался о том, сколько планирует выступать на профессиональном уровне.

«Для меня большая честь быть здесь после долгой карьеры, и я надеюсь, что смогу продолжать играть еще три или четыре года», - заявил испанец в интервью.

В текущем сезоне центральный защитник «сине-гранатовых» провёл за клуб 10 игр во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. Карьеру в сборной Испании Херард завершил ещё в 2018 году, после того как отыграл четыре матча на чемпионате мира в России и не отметился результативными действиями.