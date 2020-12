​Месси вернулся в Испанию и сразу приехал на матч «Барселоны»

Лидер «Барселоны» Лионель Месси во вторник вернулся из Аргентины в Испанию. Буквально сразу же капитан «сине-гранатовых» отправился на стадион «Камп Ноу», где команда Рональда Кумана играет против «Эйбара». Месси наблюдает за игрой в компании травмированных одноклубников – Серхи Роберто и Ансу Фати.

Leo #Messi, at Camp Nou tonight, taking in #BarçaEibar with @SergiRoberto10 and @ANSUFATI! pic.twitter.com/vYn4TR2mB1