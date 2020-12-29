​Месси вернулся в Испанию и сразу приехал на матч «Барселоны»

Лидер «Барселоны» Лионель Месси во вторник вернулся из Аргентины в Испанию. Буквально сразу же капитан «сине-гранатовых» отправился на стадион «Камп Ноу», где команда Рональда Кумана играет против «Эйбара». Месси наблюдает за игрой в компании травмированных одноклубников – Серхи Роберто и Ансу Фати.

Следить за игрой между «Барселоной» и «Эйбаром» можно на портале LiveResult в подробной текстовой трансляции.

В сезоне 2020/2021 Лионель Месси провёл за «Барселону» во всех турнирах восемнадцать матчей, в которых забил десять голов и отдал пять результативных передач на партнёров.