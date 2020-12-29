​Месси вернулся в Испанию и сразу приехал на матч «Барселоны»

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29 Декабря 2020, 22:22,
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Лидер «Барселоны» Лионель Месси во вторник вернулся из Аргентины в Испанию. Буквально сразу же капитан «сине-гранатовых» отправился на стадион «Камп Ноу», где команда Рональда Кумана играет против «Эйбара». Месси наблюдает за игрой в компании травмированных одноклубников – Серхи Роберто и Ансу Фати.
Leo #Messi, at Camp Nou tonight, taking in #BarçaEibar with @SergiRoberto10 and @ANSUFATI! pic.twitter.com/vYn4TR2mB1— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 29, 2020
Следить за игрой между «Барселоной» и «Эйбаром» можно на портале LiveResult в подробной текстовой трансляции.
В сезоне 2020/2021 Лионель Месси провёл за «Барселону» во всех турнирах восемнадцать матчей, в которых забил десять голов и отдал пять результативных передач на партнёров.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, Лионель Месси