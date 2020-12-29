Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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​«Барселона» - ​«лидер» Ла Лиги по незабитым пенальти

29 Декабря 2020, 22:49,

Global Look Press

Во вторник вечером «Барселона» закрывает календарный год домашним матчем чемпионата Испании против «Эйбара». Каталонцы могли открывать счёт уже в дебюте поединка, однако нападающий Мартин Брайтвайт не реализовал одиннадцатиметровый удар.

Как сообщает Opta, «Барселона» является ​«лидером» текущего чемпионата Испании по незабитым пенальти. «Сине-гранатовые» трижды не реализовывали одиннадцатиметровые, причём удары исполняли разные футболисты. До Брайтвайта с пенальти не забивали Лионель Месси и Антуан Гризманн.

Следить за матчем между «Барселоной» и «Эйбаром» можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Мартин Брайтвайт
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Комментарии (1)
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pol-black
29 Декабря 2020, 23:10

если бы забил, были бы шансы на победу.

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