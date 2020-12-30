​Статистика показывает, что с Месси «Барселона» играет лучше

Во вторник «Барселона» в очередной раз в этом сезоне огорчила своих болельщиков. В родных стенах команда Рональда Кумана не смогла одолеть «Эйбар» - встреча завершилась миром с результатом 1:1. Каталонцы проводили встречу без Лионеля Месси – вернувшийся в день игры из Аргентины капитан «сине-гранатовых» наблюдал за событиями с трибуны.

Эксперты статистики из Opta привели статистику результатов «Барселоны» с Лионелем Месси и без него. Речь идёт об играх Ла Лиги с момента дебюта аргентинца в октябре 2004 года.

Без Месси «Барселона» выиграла за шестнадцать лет всего 55,9% игр Ла Лиги (66 побед, 39 ничьих, 22 поражения). С Месси же процент побед составляет 73,7% (368 побед, 83 ничьи, 48 поражения).