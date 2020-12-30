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​Куман: «Ничья несправедлива, но с «Барселоной» такое случается часто»

30 Декабря 2020, 00:18,

Global Look Press

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман дал комментарий после ничьей с «Эйбаром» во вторничном матче Ла Лиги (1:1).

«Грубые ошибки в обороне стоили нам пропущенного гола. У нас были моменты в последние десять минут, но забить нам не удалось. Всегда хорошо открывать счёт, потому что команде становится комфортнее, повышается уверенность.

В первом тайме нам приходилось тратить много времени на поиск свободных игроков, и многие пасовали назад. Я изменил схему, и мы создали много моментов, но не забили. Ничья несправедлива, но с «Барселоной» такое случается часто», - цитирует Кумана Marca.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Рональд Куман
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